İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda uygulama yaptı.

Bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, narkotik köpeği "Atos"un da katılımıyla gerçekleştirdiği aramada, yolculardan A.K'nin çantasında 2 kilo 384 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.