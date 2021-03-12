İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 16'ya yükseldi.

Şüpheliler arasındaki E.O'nun, kentteki bir hastanede özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve telefonla bağlantı kurduğu kişilere hastane önünde sentetik uyuşturucu sattığı öne sürüldü.

Öte yandan, uyuşturucu satın almak için bazı zanlıları telefonla arayanların da "şifreli" konuştukları ve uyuşturucuyu başka tabirlerle anlattıkları iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan aralarında E.O'nun da bulunduğu 10'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kentte uyuşturucu sattığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlatan polis, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonda 15 zanlıyı gözaltına almıştı.