Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 12:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde hafif ticari aracın kar temizliği yapan iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
21 yaşındaki Yusuf T.'nin idaresindeki hafif ticari araç, Ceyhan Mahallesi Göktürk Caddesi üzerinde Elbistan Belediyesine ait kar temizliği yapan iş makinesine çarptı.
Kazada ağır yaralanan Yusuf T. 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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