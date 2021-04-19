Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 17:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı: 1 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Kahramanmaraş’ta elindeki tarihi eserlere müşteri arayan bir kişi Ortaçağ dönemine ait sikke ve objelerla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu Y.İ’nin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi alınca harekete geçti.
Ekipler, Pazarcık ilçesinde Y.İ.’yi Ortaçağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 29 adet sikke, 11 adet obje, 11 adet yüzük, 1 adet mühür olmak üzere toplam 52 adet tarihi eser ile birlikte yakaladı. Y.İ. gözaltına alındı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Tarihi Eser
Son Haberler
- 18:49
- 18:05
- 17:40
- 18:02
- 17:30
Sıradaki Haber
TOKİ taksitlerinde yüzde 20 indirim kampanyası başlıyor... TOKİ taksit ödemesi indirimi...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz