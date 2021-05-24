Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 sikke ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Dulkadiroğlu Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Kapıçam Exrem Parkı önünde durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 sikke buldu.
Bunun üzerine araçtaki M.K. ve H.D. gözaltına alındı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Tarihi Eser
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