Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.
Mersin'de alınan bilgiye göre, Narince ve Kömürlü mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda enerji nakil hatlarından (ENH) kaynaklı yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğü ve itfaiyeye bağlı 60 personelle birlikte bir helikopter, 10 arazöz ve bir su tankeri yönlendirildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yaklaşık 2 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Orman Yangını
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