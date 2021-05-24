İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Yenimahalle İlçesi Yuva Mahallesinde faaliyet gösteren bir işletmenin Sağlık Bakanlığı onayı olmadan dezenfektan üretimi ve satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

İş yerine baskın düzenleyen ekipler, burada 2 bin 500 litre Sağlık Bakanlığı onaysız dezenfektan maddesi ele geçirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile işletme sahibi C.K. ve çalışanlardan O.B. hakkında adli işlem başlatıldı.