Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaneli'nde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Soğucakpınar köyü Yanıkkaya Tepesi mevkisinde ormanlık alanda bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
Dumanı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi.
İlçe Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 8 kişilik ekip, 2 arazözle alevleri büyümeden söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Etiketler: Orman Yangını
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