Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 00:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta sahtecilik ve dolandırıcılık operasyonu: 1 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Piyasaya sahte para sürüldüğü, sahte evrak düzenlendiği ve düzenlenen evrakla yurt dışına adam kaçırıldığı iddiasıyla Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden D.K ile M.K emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken F.K. adliyeye sevk edildi.
F.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Dolandırıcılık Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık
Son Haberler
- 02:05
- 01:40
- 01:25
- 01:42
- 00:59
Sıradaki Haber
Kastamonu'da talaş yüklü kamyon yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz