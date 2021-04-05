Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta park halinde 2 otomobil yandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde park halindeki 2 otomobil yandı. Otomobiller kullanılamaz hale geldi.
Mehmet Akif Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, aynı bölgede park edilen hafif ticari araca sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü İtfaiye
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