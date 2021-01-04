Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 17:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta oluşan sis tabakası güzel manzaralar oluşturdu
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde soğuk havanın etkisiyle yüksek kesimlerde etkisini gösteren sis, güzel görüntüler ortaya çıkardı.
Hava sıcaklığının birden düşmesiyle ilçe merkezi ve Elbistan Ovası üzerinde oluşan yoğun sis adeta görsel şölen sundu.
Kentin üzerini kaplayan ve denizi andıran görselden etkilenenler, sis tabakası altında kalan kenti, Şar Dağı'nın zirvesine çıkarak görüntüledi.
Bu arada sis nedeniyle Elbistan-Ekinözü kara yolunda ulaşım kontrollü sağlandı.
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