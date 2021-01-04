Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 17:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de aranan 9 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında uygulama yaptı.
Kontrollerde, hakkında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 9 kişi gözaltına alındı.
İşlemleri tamamlanan zanlılardan 3'ü cezaevine gönderildi.
Sıradaki Haber
Yalova Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde 2020 yılında 18 bin tonluk artış
Yükleniyor lütfen bekleyiniz