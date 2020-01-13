Kahramanmaraş Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, TKDK'dan destek almaya hak kazanan yatırımcılara temsili çekler takdim edildi.

Burada konuşan Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş'ın Anadolu'ya örnek olduğunu ve çiftçilerinin çalışkanlığıyla da ön plana çıktığını söyledi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun, Anadolu'nun dört bir tarafında, her türlü üretime katkı sağlayan, dokunan bir proje olduğunu ifade eden Özkan, bu programlar vasıtasıyla artık dünyanın talep ettiği tarımsal mal hizmeti üretmeye kavuşmuş olacaklarını belirtti.

TKDK Başkanı Muhammed Adak ise tarım ve hayvancılığın gelişmesi ve bu sektörlerin desteklenmesi için çok ciddi adımlar attıklarını ifade etti.

Bu adımları atarken ulusal bütçeli hem Kırsal Kalkınma Yatırım Destek Programı hem de IPARD programıyla çok büyük yatırımların gerçekleştiğini kaydeden Adak, bu çalışmalarda 42 ilde sürdürülen IPARD programlarının başarıyla sürdürüldüğünü aktardı.

IPARD 1'in yüzde 99'luk destek yararlandırılmasının ardından IPARD 2 programını devam ettirdiklerini ifade eden Adak, bu yıl içinde 140 milyon avroluk büyük projelere imza atacaklarını bildirdi.

Başkan Adak, "Şimdiye kadar 1 milyar avro dağıttık. Bu aşamada da (IPARD 2) 1 milyar avroya yakın hibenin dağıtımını tamamlayacağız. 2023 yılına kadar bu hibeleri tamamlayacağız. IPARD 3 programıyla ilgili de görüşmelerimiz başladı." dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç de Kahramanmaraş çiftçisinin 2019 hibe ödemeleri bakımından Türkiye üçüncüsü olduğunu söyledi.

Kahramanmaraşlının, TKDK üzerinden 2011'den bu yana 341 proje desteği almayı başardığını ifade eden Güvenç, şöyle konuştu:

"Bunlar için Maraş çiftçisinin aldığı bedel 133,7 milyon liradır. 30 milyon lira da şu anda hak edeceklere ödeyeceğiz. 2019'da 26 tesis 50 milyon liralık yatırım almış. Toplam 180 kişi çalışıyor. Kahramanmaraş'ta birçok alternatif var. TKDK, güneş enerjisinden su ürünlerine, et işlemeden turizme kadar birçok konuda yatırımcımızı desteklemiştir."

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün konuşmalarının ardından, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Alper Şakalar ve ekibi, kahramanlık türküleri seslendirdi.

Kaynak: AA