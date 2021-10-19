Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 23:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda meyve suyu kutusuna gizlenmiş uyuşturucu bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunun Narlı Mahallesi mevkisinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçtaki Z.A'nın üst aramasında, meyve suyu kutusuna gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kahramanmaraş Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu
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