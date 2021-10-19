Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 23:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kuyumcu iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Kuyumcu E.T'ye, Akıncılar Mahallesi Orhan Kemal Bulvarı'nda sahibi olduğu dükkanının önünde bulunduğu sırada motosikletle iş yerinin önünden geçen şapkalı ve yüzünde tıbbi maske bulunan iki kişi tarafından tabanca ile ateş açıldı.
Saldırıda bacağından yaralanan E.T, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Adana
Son Haberler
- 00:57
- 00:43
- 00:38
- 00:48
- 00:35
Sıradaki Haber
Kayseri'de jandarmanın kripto para operasyonunda 1 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz