Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde faaliyet gösteren marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ve etiket denetimi yapıldığı belirtildi.

Rutin kontrollerin yanında ürünlerin raf ve kasa fiyatının da karşılaştırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın doğru fiyattan güvenilir alışveriş yapabilmesi için kontrollerimizi sürdürüyoruz. Periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz denetimlerimizi, belirlediğimiz takvim çerçevesinde ilgili kurumlarımızın destekleriyle sürdüreceğiz. Mevzuata aykırı iş ve işlemleri tespit ettiğimiz takdirde gerekli tüm yasal işlemleri uyguluyoruz. Tüketicimizin korunması için fahiş fiyata geçit vermiyoruz."