Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 04:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Klasik Türk müziği sanatçısı Alaeddin Yavaşca için Kilis'te Tevhidi-i Şerif okundu
[Fotoğraf: AA]
Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için memleketi Kilis'te Tevhidi-i Şerif okundu.
AK Parti İl Başkanlığı tarafından, Hacı Faruk Ömer Kayabaş Camisi'nde yatısı namazı sonrası 95 yaşında hayata gözlerini yuman Yavaşca için Tevhidi-i Şerif programı düzenlendi.
Yavaşca adına okunan Tevhidi-i Şerif ve Kuran-ı Kerim'in ardından dua edildi. İlahilerin söylendiği program sonunda, vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi.
Programa, AK Parti İl Başkanı Murat Karataş ve vatandaşlar katıldı.
Etiketler: Kilis
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