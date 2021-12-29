Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 04:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 49 zanlıdan 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kadirli ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik 20-27 Aralık arasında düzenlediği operasyonlarda 49 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üst aramalarında 34 kilo 450 gram skunk, 4,56 gram sentetik uyuşturucu, 26,92 gram metamfetamin, 132 gram esrar, 245,64 gram eroin, 28 uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, geri kalanı serbest bırakıldı.
Etiketler: Osmaniye Uyuşturucu Narkotik
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