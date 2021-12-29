Açılış, İzmir'de Foça Açık Ceza İnfaz Kurumundaki törene katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 17 ildeki açılışlara canlı bağlantı ile katılım sağlamasıyla gerçekleştirildi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, açılışta yaptığı konuşmada, merkeze 2009 yılında görevi başında şehit edilen infaz koruma memuru Abit Tüber'in isminin verildiğini belirterek, 200 kişi kapasiteli ve 11 sınıftan oluşan merkezde, tarım, gıda, mobilya ve metal gibi 7 branşta eğitim verileceğini aktardı.

Törene, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hasan Torun, Merkezin Kurucu Müdürü Türker Yavuzer, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç ve davetliler katıldı.