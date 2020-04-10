Afşin ilçesinde ikamet eden C.Ç, koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine, pandemi hastanesi ilan edilen Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan test sonucunun pozitif çıkması sonucu salgın hastalık servisinde tedavi altına alınan 78 yaşındaki C.Ç, tedavi sürecini başarılı bir şekilde tamamladı.

Son testleri negatif çıkan C.Ç, taburcu edildi.

C.Ç, 15 gün boyunca kendini evinde izole ederek süreci tamamlayacak.