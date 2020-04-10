Haber Giriş: Kaynak: AA
Muş'ta Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü
[Fotoğraf: AA]
Muş'ta, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.
Kent merkezindeki Polis Şehitliği'nde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, şehitlerin mezarına karanfil bırakılması ve dua okunmasıyla son buldu.
[Fotoğraf: AA]
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