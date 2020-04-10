Kent merkezindeki Polis Şehitliği'nde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, şehitlerin mezarına karanfil bırakılması ve dua okunmasıyla son buldu.

[Fotoğraf: AA]