Orhangazi Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ali Kanber Jandarma Komutanlığı personeli ile birlikte Orhangazi Emniyet Müdürlüğü binasının önüne geldi.

[Fotoğraf: AA]

Burada duran jandarma ekipleri, uzun süre emniyet personelini alkışladı.

Jandarma ekipleri adına Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun ve Kanber İlçe Emniyet Müdürü Ayşen Atiker Çetiner ile amir ve komiserlere çiçek verdi.

[Fotoğraf: AA]

Çetiner, yapılan sürpriz karşısında hem duygulandı hem de Jandarma teşkilatına teşekkür etti.

Program sonunda ise emniyet müdürlüğü ve jandarma ekipleri günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

[Fotoğraf: AA]