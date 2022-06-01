Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hırsızlık hükümlüsü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hakkında 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, hırsızlık suçundan 14 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan O.K'nin (28) Karataş Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine gönderildi.
Etiketler: Kahramanmaraş Hırsızlık
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