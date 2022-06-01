Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 15:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'taki iş kazasında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Zara ilçesinde hidroelektrik santralinde yaşanan iş kazasında bir işçi öldü, bir işçi yaralandı.
Dilekpınar köyündeki hidroelektrik santralinde su borusu bakım onarımında çalışan M.İ. (44) ve Y.Ş. (33) dengelerini kaybederek düştü.
Boru içerisine sıkışan işçiler, bölgedeki iş makinesi yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. İşçilerden M.İ'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Y.Ş ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Jandarma bölgede inceleme yaptı.
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