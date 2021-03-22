Kahramanmaraş'ta alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şeyh Şamil ve Yusuflar mahallelerinde iki ayrı iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

C.O. ve M.A. isimli şüphelilere ait olan iş yerlerinde yapılan aramalarda, 200 kilogram kıyılmış tütün, 3 bin 100 doldurulmuş makaron sigara, 45 bin boş makaron, 10 kilogram nargile tütünü, 15 bin sigara sarma kağıdı, 100 tablet cinsel içerikli ilaç ve 21 bin sigara sarma pamuğu ele geçirildi.

İki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

