Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de evde kumar oynayan 25 kişiye 86 bin 725 lira ceza kesildi
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde evde kumar oynayan ve Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 25 kişiye 86 bin 725 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, N.B'ye ait evde kumar oynandığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.
Ekiplerce, 25 kişiye kumar oynamaktan, sosyal mesafe kuralını ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 86 bin 725 lira ceza kesildi.
Ev sahibi N.B. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak"tan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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