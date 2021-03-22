Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alınmasına karar verildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararına göre, Obruk köyünde artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün karantina uygulaması başlatıldı.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması Koronavirüs Tedbirleri
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