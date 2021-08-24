Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 19:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta jandarmanın bulduğu yaralı atmaca koruma altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerinin yaralı bulduğu atmaca Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.
Kahramanmaraş'ta alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri Onikişubat ilçesi Kavlakli Mahallesi'nde devriye görevi sırasında sağ kanadından yaralı atmaca gördü.
Ekipler tarafından İl Jandarma Komutanlığına götürülen atmacaya su ve yiyecek verildi.
Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edilen atmacanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.
Etiketler: Kahramanmaraş Jandarma Genel Komutanlığı
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