Köy meydanında bulunan Yavuz Sultan Selim anıtına, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu ile Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın'ın çelenk sunmasıyla başlayan törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Recep Soytürk, buradaki konuşmasında, Osmanlı Devleti'nin, doğu ve güney sınırlarını tehdit ve tehlikelerden arındırmak, barış ve huzuru temin etmek için yaptığı Mercidabık Seferi sayesinde devletin askeri, siyasi ve iktisadi hayatında önemli gelişmeler yaşandığını belirtti.

Mercidabık Zaferi ile Balkanlardan Ortadoğu ve Afrika'ya uzanan coğrafyada farklı millet ve inançların barış ve huzur içerisinde yaşamasının sağlandığına dikkati çeken Soytürk, şunları kaydetti:

"Osmanlı Devleti sonrasında, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da kan ve gözyaşının nerdeyse yüz yıldır dinmediği düşünüldüğünde Mercidabık Zaferi'nin önemi değer kazanmaktadır. Özellikle son dönemde bölgedeki birçok ülkenin içinde bulunduğu durum dikkate alındığında Osmanlı döneminin değeri bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Mercidabık Zaferi'nin üzerinden geçen yüzyıllar sonrasında tarih bir kez daha tekerrür ederek ülkemizin güney sınırlarında yine güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalınmış ve 5. yıl dönümünü andığımız Fırat Kalkanı Harekatı ile başta Kilis'imiz olmak üzere ülkemizin güvenliği için tıpkı 505 sene önceki ruhla kararlı ve başarılı bir mücadele ortaya konmuştur."

Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın da Osmanlı İmparatorluğunun bölgede din ve ırk farklılıklarına bakmaksızın, burada yaşayan toplumların birlik ve beraberlik içerisinde yaşamalarını sağladığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bundan 5 yıl önce Mercidabık Zaferi'nin 500. yılında, bu defa şanlı Türk ordusu tarafından şehrimizin ve ülkemizin güvenliğini sağlamak amacıyla, Fırat Kalkanı Harekatı başlatılmış ve bölgede tekrar huzur ve istikrar sağlanmıştır. Ay yıldızlı al bayrağımızın dalgalandığı her yerde, huzur ve güven ilelebet payidar olacaktır."

Tören alanında ayrıca Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit düşen Binbaşı Bülent Albayrak ile Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim'in büyük birer fotoğrafları yer aldı.

Törene, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan ve diğer kurum müdürleri katıldı.

Tören, Kilis Gençlik Spor İl Müdürlüğünün ok gösterisi ve dua edilmesinin ardından sona erdi.