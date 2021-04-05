Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 08:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta hurda deposunda yangın: Depo kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: İHA]
Kahramanmaraş’ta hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kahramanmaraş’ta yangın, Onikişubat İlçesi Şehit Evliya Mahallesi’nde yabancı uyruklu bir kişiye ait hurda toplama alanında çıktı.
Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.
Yangında her hangi bir can kaybı yaşanmazken, depo kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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