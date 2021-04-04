Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Belediye ekipleri Van Gölü sahilinde temizlik yaptı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Van Gölü'nün İskele sahilinde ilkbahar temizliği yaptı.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin "Başka Van Gölü yok, gölümüzü kirletmeyelim" sloganıyla başlattığı temizlik çalışmasında tonlarca çöp toplandı.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, çevreye, yeşile ve doğaya saygılı bir belediyecilik anlaşıyışıyla vatandaşa hizmet ettiklerini söyledi.
Vatandaş odaklı çalıştıklarını belirten Aslan, Van Gölü'ne sahip çıkmanın her şeyden önce insani bir görev ve sorumluluk olduğunu ifade etti.
Van Gölü sahil bandı temizlik çalışmasına, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden 100 personel ve çevre dostu gönüllüler katıldı.
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