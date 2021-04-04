Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hayatını kaybeden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisinin cenazesi askeri törenle toprağa verildi.
Akciğer kanseri rahatsızlığı vefat eden Basri Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Kıbrıs gazilerinin omuzlarında Kapaklı Bahçeağıl Mezarlığı'na getirildi.
Yıldız'ın naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Törene, Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, askeri erkan ve gazinin yakınları katıldı.
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