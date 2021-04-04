Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 16:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Fırat Mahallesi'nde husumetli ailelerin fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Taş, sopa ve tabancanın kullandığı kavgada 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu.
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