Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta F.T. yönetimindeki 46 FJ 609 plakalı otomobil, Batı Çevre Yolu'nda devrildi.
Kazada, sürücü ve otomobildeki S.S, M.F, A.S. ve T.A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Kahramanmaraş Trafik Kazası
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