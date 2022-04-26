Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'nin Keşan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası ilçe merkezinde FETÖ şüphelisi N.T'yi yakaladı.
Arandığı öğrenilen zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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