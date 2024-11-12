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Güncel
İHA 12.11.2024 22:38

Kahramanmaraş’ta denetimli hükümlüler fidan dikti

Kahramanmaraş Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği çerçevesinde denetimli hükümlüler ile beraber fidan dikti.

Kahramanmaraş’ta denetimli hükümlüler fidan dikti

Fidan dikim etkinliğine şehir erkanının yanı sıra, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kahramanmaraş Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Milli Ağaçlandırma Gününde; ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yaşamak, gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak için Kahramanmaraş Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ve yükümlülerin katılımıyla Pınarbaşı Mahallesi Osman Dede Türbesi mevkiinde 450 adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir” denildi. 

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Kahramanmaraş Ağaçlandırma
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