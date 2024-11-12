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Güncel
AA 12.11.2024 22:01

Çankırı'da çocuklar atık malzemelerden sahipsiz hayvanlar için mama kabı yapıyor

Yeşilay Çankırı Şubesi, çocuklara yönelik atölye çalışmaları düzenliyor.

Çankırı'da çocuklar atık malzemelerden sahipsiz hayvanlar için mama kabı yapıyor

Yeşilay Çankırı Şubesi tarafından çocukları ekrandan uzak tutmak, aile ilişkilerini geliştirmek amacıyla "Yeşil Kalpler Mama Kabı Yapıyor" etkinliği başlatıldı.

Bu kapsamda 11-15 Kasım tarihleri arasında Yeşilayda düzenlenen etkinlikte 6-11 yaşındaki çocuklar, sahipsiz hayvanlar için mama kabı yapıyor.

Çankırı Yeşilay Kadın Komisyonu Başkanı Duygu Hamlı, çocukların eğlenerek bilgi ve beceri kazandıklarını söyledi.

Çocukları ekrandan uzaklaştırmak ve eğlenceli vakit geçirerek bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Hamlı, çalışmaların ara tatil boyunca devam edeceğini kaydetti.

Atölye lideri Cemile Eskisucu da yaptıkları mama kaplarıyla çocuklara hayvan sevgisini aşıladıklarını, mama kaplarını kullanılmış plastik kap ve su şişeleriyle hazırladıklarını kaydetti.

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Çankırı Yeşilay
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