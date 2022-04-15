Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 15:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta çiftçilere biber fidesi
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretime ve üreticiye sağladığı destekleri sürdürüyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretime ve üreticiye sağladığı destekleri sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Onikişubat ve Türkoğlu’nda çiftçilere toplamda 2,5 milyon adet ‘Kahramanmaraş Kırmızı Biberi’ fidesi dağıtımı gerçekleştiriliyor.
Çiftçilere yüzde 80 hibe ile sağlanan biber fidesi desteği sayesinde şehrin coğrafi işaretli ürünlerinden olan ‘Kahramanmaraş Kırmızı Biberi’ üretiminin artırılması hedefleniyor.
Etiketler: Kahramanmaraş Tarım Üretimi
Son Haberler
- 16:31
- 16:28
- 16:29
- 16:22
- 15:56
Sıradaki Haber
Uşak'ta bin 253 araç sürücüsüne para cezası kesildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz