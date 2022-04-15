Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 15:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uşak'ta bin 253 araç sürücüsüne para cezası kesildi
[Fotoğraf: İHA]
Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 253 sürücüye idari para cezası kesilirken, 31 araç da trafikten men edildi.
Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 253 sürücüye idari para cezası kesilirken, 31 araç da trafikten men edildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 9 bin 391 araç kontrol edildi. bin 253 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 31 araç da trafikten men edildi.
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