Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 13:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta açan gelincikler güzel görüntüler oluşturdu
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta doğada kendiliğinden yetişen gelincikler kırmızı renkleriyle göz dolduruyor.
Kahramanmaraş- Adana karayolu Yeşilyurt mevkisinde havaların ısınmasıyla beraber tarlalarda boy gösteren gelincikler, görsel şölen sunuyor.
İlkbaharın müjdecisi papatyalarla birlikte kırmızı beyaza boyanan tarlalar, kartpostallık manzara oluşturuyor.
Bazı vatandaşlar da görsel şölen sunan tarlalarda hatıra fotoğrafı çektiriyor.
Sıradaki Haber
Beypazarı'nda sebze üreticileri "tam kapanma" döneminde hasada devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz