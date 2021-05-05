Hatay Yardımlaşma Derneğince (HAYAD) ramazanda Suriyelilerin iftar sofralarında damak tatlarına uygun lezzetlerin yer alması için yetim anneleri tarafından hazırlanan yemekler, Suriye'nin Afrin bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Dernek tarafından, uzun zamandır sürdürülen Suriyeli ihtiyaç sahiplerine ramazanda yemek yardımları bu sene de devam ettiriliyor.

Arap mutfağının önemli lezzetlerinden olan ve safran, zencefil, tarçın, karanfil, kimyon ile domates, biber ve sarımsak gibi 15 çeşit baharat ve sebzeyle hazırlanan kepse pilavı, Afrin bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için Suriyeli yetim anneleri tarafından hazırlanıp paketleniyor.

Paketler, Suriyelilerin damak tadına uygun hazırlanan kızarmış tavuk ile meyve suyu ve ekmek de konulan kumanyalar halinde bölgede yaşayanlara dağıtılıyor.

Yardımlar çoğunlukla, AFAD koordinesindeki kamplarda yaşayanlara ve İdlib'den kaçarak Türkiye'ye yakın noktalara sığınan ailelere veriliyor.

Yardımlar, 22 ülkeden hayırseverlerin gönderdiği desteklerle hazırlanıyor

HAYAD Başkanı Rahmi Vardı, AA muhabirine, Arap mutfağının özel günlerinde sofralarında yer alan kepse pilavının ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında 22 ülkeden hayırseverlerin destek olduğunu söyledi.

Ramazan yardımlarını uzun zamandır sürdürdüklerini anlatan Vardı, şunları kaydetti:

"Yardımlar, 70 kişilik ekibimiz ile kendi mutfağımızda hazırlanıp paketlenerek Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Dağıtım yaptığımız yerler genelde AFAD koordinesinde bulunan kamplar ile İdlib'den kaçarak Afrin'de çeşitli bölgelerde zeytin ağaçları altında çadırlarda yaşayan mazlum insanlara oluyor. İftarlıklarımız 11 yıldır geleneksel olarak sürdürüyoruz, bu yardımlara 22 ülkeden hayırsever destek veriyor."

Vardı, kumanyaların Suriyeli yetimlerin anneleri tarafından hazırlandığını, bu ailelerin istihdam edilmesinden de ayrıca mutlu olduklarını ifade etti.

Suriyeli yetim annesi Neriman Mustafa da HAYAD bünyesinde 7 yıldır ramazanlarda iftarlık kumanya hazırladıklarını söyledi.