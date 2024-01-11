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Güncel
AA 11.01.2024 22:21

Kahramanmaraş'ta 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3 otomobille 1 hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yalandı

Z.T.D. yönetimindeki otomobil, Egemenlik Mahallesi Doğu Yolu Madalyonlu Kavşak yakınlarında, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Savrulan otomobil, M.S.A. idaresindeki ve B.B'nin kullandığı otomobiller ile park halindeki hafif ticari araca çarptı.

Bölgeden tesadüfen geçen jandarma ekipleri, polis ekipleri gelinceye kadar kaza yerinde güvenlik önlemi alarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 3 yaralı, kentteki hastanelere kaldırıldı.

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