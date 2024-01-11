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Güncel
AA 11.01.2024 22:14

Afyonkarahisar'da bir metruk binada 1 kişi ölü bulundu

Afyonkarahisar'da bir metruk binada 1 kişi ölü bulundu.

Afyonkarahisar'da bir metruk binada 1 kişi ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Fakıpaşa Mahallesi 192. Sokak'taki bir metruk binada, iki kişinin hareketsiz yattığına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, binadaki A.S'nin (54) yaşamını yitirdiği belirlendi, alkollü olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu tespit edilen Ş.S. (58) ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, yaptığı araştırmada A.S. ile Ş.S'nin binada birlikte alkol aldıklarını tespit etti. Metruk evde alkol, kolonya ve şişeler bulundu.

Yapılan incelemenin ardından A.S'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.

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