Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 03:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramankazan'da tırdaki damacanaların dola savrulması ulaşımı aksattı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, tırın dorsesinde bulunan damacanaların yola savrulması sonucu ulaşım aksadı.
Kahramankazan-Ankara yolunun 16. kilometresinde damacana yüklü 54 H 1854 plakalı tırın kontrolden çıkması sonucu dorsede bulunan damacanalar yola savruldu.
Kazada sürücü yara almazken, bölgede bir süre aksayan trafik akışı çalışmaların ardından normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
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