Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar 10:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kahramankazan Kavurması tescillendi
[Fotograf: İHA]
Kahramankazan ilçesinin mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan Kahramankazan Kavurması, coğrafi işaret tescil belgesi aldı.
Ankara'da geçmişi eskiye dayanan ve mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan Kahramankazan Kavurması, Kahramankazan Belediyesi’nin yaptığı başvuru üzerine bir yıl aradan sonra Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi aldı.
Kazan kavurmasının önemli özelliği, üretiminde kullanılan et, kendi coğrafi sınırında beslenen hayvanlardan elde ediliyor olması.
Bu nedenle coğrafi sınır ile ün bağı bulunan kavurmanın tüm üretim aşamaları, aynı coğrafi sınırlar içerisinde gerçekleştiriliyor.
Etiketler: Coğrafi İşaretler
Son Haberler
- 12:13
- 12:11
- 12:02
- 11:58
- 11:51
Sıradaki Haber
Asfalt yüklü tankerle, tır çarpıştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz