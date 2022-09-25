Ankara'da geçmişi eskiye dayanan ve mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan Kahramankazan Kavurması, Kahramankazan Belediyesi’nin yaptığı başvuru üzerine bir yıl aradan sonra Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Kazan kavurmasının önemli özelliği, üretiminde kullanılan et, kendi coğrafi sınırında beslenen hayvanlardan elde ediliyor olması.

Bu nedenle coğrafi sınır ile ün bağı bulunan kavurmanın tüm üretim aşamaları, aynı coğrafi sınırlar içerisinde gerçekleştiriliyor.