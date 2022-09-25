Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar 10:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Asfalt yüklü tankerle, tır çarpıştı
[Fotograf: İHA]
Afyonkarahisar'da sıcak asfalt yüklü tanker ile çekirdek yüklü tırın çarpıştığı kazada faciadan dönüldü. Çarpışmanın etkisi ile devrilen tırdaki tonlarca çekirdek ise çevreye saçıldı.
"U" dönüşü yapmak için manevra yapan sürücü M.A. idaresindeki sıcak asfalt yüklü tankere, hemen arkasından gelen İ.Ö. idaresindeki çekirdek yüklü tır çarptı.
Çarpmanın etkisi ile savrulan tır yol kenarına devrildi. Tanker ise kontrolden çıkarak şarampole girdi. Faciadan dönülen kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan her iki araç sürücüsü Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı.
Araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından yolda trafik normale döndü.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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