Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 10:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kağıthane'de otomobil takla attı: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Kağıthane'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla atan araçtaki 2 kişi yaralandı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Cendere Caddesi üzerinde Emrah Özer, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç refüje çarparak takla attı.
Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar kendi imkanları ile otomobilden çıktı.
Sürücü Emrah Özer ile Neslihan Bozkurt Tali ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken cadde de oluşan trafik, otomobilin çekilmesiyle normale döndü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası Yağış
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