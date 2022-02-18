Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kafede oturan kişiye saldıran 5 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kişiye sopa, şişe ve silahla saldırdıkları tespit edilen 5 şüpheli tutuklandı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezine bir iş yerinde darp olayı olduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda, kafede arkadaşlarıyla oturan bir kişinin, 5 şüphelinin sopa, şişe ve silahlı saldırısına maruz kaldığı tespit edildi.
Gözaltına alınan 5 zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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