Balıkesir Ayvalık’ta bir dolandırıcılık çetesi, A.İ.A. isimli bir vatandaşı telefonla arayarak şahsın adının Fetullahçı Terör Örgütü'ne karıştığını, banka hesaplarındaki paraların kontrol edileceğini söyledi.

Bu yolla, A.İ.A’nın bankada bulunan yaklaşık 3 milyon liraya tekabül eden 209 bin dolarını çektiren dolandırıcılık şebekesi, yine çete üyesi olan bir kişiye A.İ.A’nın paraları teslim etmesini sağladı.

Dolandırıldığını anlayan A.İ.A’nın şikâyeti üzerine harekete geçen Ayvalık Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelindeki tüm mobese ve güvenlik kameralarını inceleyerek dolandırıcıların izini sürdü.

Çete üyeleri farklı şehirlerde yakalandı

Geçtiğimiz 14 Şubat günü eş zamanlı operasyonlar sonucunda 4 kişilik dolandırıcılık çetesinin üyeleri Şanlıurfa ve Mersin’de yakalanarak Ayvalık’a getirildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde 3 gün gözaltında tutulan 4 şüpheli bugün adliyeye çıkarıldı.

Yapılan yargılama sonrasında dolandırıcılık çetesi üyelerinden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.