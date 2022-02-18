Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 18 Şubat 2022 güncel dolar kuru…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar kaç TL? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 13,58’den işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 13,5880 liradan, euro 15,4420 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,5860 liradan alınan dolar 13,5880 liradan satılıyor. 15,4400 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 15,4420 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,6060 lira, euronun satış fiyatı ise 15,4670 lira olmuştu.
Etiketler: Dolar Euro Türk Lirası
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